Клубы ПФЛ провели контрольные матчи в условиях пандемии коронавируса Состоялось три игры — в Челябинске, Саратове и Набережных Челнах.

Клубы третьего по рангу российского дивизиона (ПФЛ) сыграли товарищеские матчи, несмотря на распространение пандемии коронавируса и введение ограничительных мер.

«Тюмень» обыграла «Челябинск» в гостях 2:1, «Сокол» и «Долгопрудный» голов в Саратове не забили, дубль «КАМАЗа» сыграл 1:1 дома с «Иртышом».

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.