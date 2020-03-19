«Спартак» закрыл билетные кассы - Советский спорт
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19 марта 2020 20:32ФутболТрофименко Кирилл

«Спартак» закрыл билетные кассы

Предварительно, из-за пандемии коронавируса эта мера принята до 10-го апреля.

Кассы по продаже билетов на домашней арене московского «Спартака» будут закрыты с 20 марта по 10 апреля.

Об этом сообщает Twitter «красно-белых» на своей официальной странице. Причина все та же — распространение пандемии коронавируса в мире. Ранее руководство РПЛ решило приостановить проведение матчей до 10 апреля.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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