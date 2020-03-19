Погба поздравил Кокорина с днем рождения

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поздравил с днем рождения нападающего «Сочи» Александра Кокорина. Француз записал ему видеообращение, которое Кокорин опубликовал в своем аккаунте.
«Привет, Александр, как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения. Береги себя, проведи время с близкими. Удачи», — сказал Погба.
«Спасибо, друг, очень приятно!» — написал Кокорин в ответ.
Он добавил, что благодарен за поздравления, которых очень много, и ответит всем.
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