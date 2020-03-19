Погба поздравил Кокорина с днем рождения Сегодня, 19 марта, форварду «Сочи» исполнилось 29 лет.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поздравил с днем рождения нападающего «Сочи» Александра Кокорина. Француз записал ему видеообращение, которое Кокорин опубликовал в своем аккаунте.



«Привет, Александр, как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения. Береги себя, проведи время с близкими. Удачи», — сказал Погба.

«Спасибо, друг, очень приятно!» — написал Кокорин в ответ.

Он добавил, что благодарен за поздравления, которых очень много, и ответит всем.