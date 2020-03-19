В Белоруссии сыгран второй матч первого тура Чемпионат страны стартовал, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

В чемпионате Белоруссии сыгран второй матч первого тура. Один из фаворитов сезона солигорский «Шахтер» на своем поле уступил «Торпедо-БелАЗ» (0:1). До этого проиграл и явный претендент на чемпионство борисовский БАТЭ.

Единственный гол «Торпедо-БелАЗ» забил в компенсированное время. На 90-й минуте отличился Габриэл Рамос.

Чемпионат Белоруссии стартовал, несмотря на пандемию коронавируса. Большинство европейских и мировых чемпионатов приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.