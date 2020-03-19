Князь Монако заразился коронавирусом Альбер II является совладельцем одноименного футбольного клуба, выступающего в чемпионате Франции.

Князь Монако Альбер II сдал положительный тест на коронавирус. Пандемия стремительно распространяется по всему миру.

«Его светлейшее Высочество князь Монако Альбер II, сдавший анализ в начале недели, получил положительный результат на коронавирус. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», — говорится в сообщении пресс-службы венценосной особы.

Альбер II владеет 30% ФК «Монако», за который выступает бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.