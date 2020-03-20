«Далянь» вернулся в Китай из-за пандемии коронавируса в Европе

Китайский «Далянь» принял решение прервать подготовку к сезону. Команда тренировалась в Испании, но решила вернуться в КНР.
Главным тренером команды является известный испанский специалист Рафаэль Бенитес. «Далянь» находился на сборе в Марбелье в январе, когда вспышка коронавируса была зарегистрирована в Китае. Затем команда перебралась в Аликанте, а оттуда — в Бенидорм, сообщает Sport24. Ухудшившаяся эпидемиологическая обстановка в Европе вынудила клуб вернуться в Китай.
Теперь команде нужно будет две недели провести на карантине. Новый сезон в чемпионате КНР должен был начаться в феврале, однако из-за пандемии старт предварительно перенесен на конец мая.
Напомним, что коронавирус был выявлен как раз в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии. Там ситуация с заболевшими и умершими уже хуже, чем в КНР.
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