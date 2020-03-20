Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом. Команда отправлена на карантин - Советский спорт
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20 марта 2020 06:10ФутболНечаев Юрий

Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом. Команда отправлена на карантин

Имя игрока не называется.

«Айнтрахт» сообщил о том, что один из футболистов сдал положительный тест на коронавирус.

«После того, как игрок пожаловался на недомогание и типичные симптомы болезни, был проведен тест. В конечном итоге тест оказался позитивным. Вся команда и персонал пройдут тестирование, а также пройдут обязательный 14-дневный карантин», — говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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