Неймар поблагодарил врачей, борющихся с коронавирусом (видео) - Советский спорт
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20 марта 2020 07:12ФутболНечаев Юрий

Неймар поблагодарил врачей, борющихся с коронавирусом (видео)

Количество людей, пострадавших из-за пандемии, увеличивается с каждым днем.

Бразильский нападающий Неймар выразил благодарность медицинским работникам, которые продолжают борьбу с распространением коронавируса.

«Аплодисменты всем работникам здравоохранения, спасибо за то, что рискуете своей жизнью», — подписал футболист видео в Instagram.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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