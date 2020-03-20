«Лион» пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавируса - Советский спорт
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20 марта 2020 08:29ФутболНечаев Юрий

«Лион» пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавируса

Количество заболевших растет с каждым днем.

Французский «Лион» решил пожертвовать 300 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавируса.

Средства будут перечислены через благотворительную организацию OL Fondation, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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