«Лион» пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавируса Количество заболевших растет с каждым днем.

Французский «Лион» решил пожертвовать 300 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавируса.

Средства будут перечислены через благотворительную организацию OL Fondation, сообщает пресс-служба клуба.

L’OL a souhaité apporter son soutien à tout ce qui est mis en œuvre pour lutter contre le #COVID19. Le club a décidé par l’intermédiaire de @OLfondation, d’affecter immédiatement à la gestion de cette crise une somme globale de 300 000 euros. https://t.co/aKxU9sXOnm — Olympique Lyonnais (@OL) March 19, 2020

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.