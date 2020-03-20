«Арсенал» сообщил о состоянии здоровья Артеты, заболевшего коронавирусом

Лондонский «Арсенал» рассказал о состоянии здоровья главного тренера, Микеля Артеты, заразившегося коронавирусом.
«Все футболисты и тренерский штаб изолированы у себя дома. Рады сообщить, что наш тренер чувствует себя намного лучше, у него отличное настроение. Уже сейчас Микель обсуждает со своими ассистентами планы на будущие поединки и общается с подопечными», - говорится в заявлении английского клуба.
Напомним, 13 марта было объявлено, что Артета сдал положительный тест на коронавирус.
Испанский специалист возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством команда сыграла 15 матчей, одержала восемь побед, потерпела два поражения, еще пять встреч завершились вничью.
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