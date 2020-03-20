Арсен Венгер: Внезапно мы поняли, что есть вещи намного важнее футбола Пауза в чемпионате Англии из-за коронавируса продлена.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал продление приостановки чемпионата Англии до 30 апреля.

«Приоритет Премьер-лиги - завершить сезон. Это вряд ли получится до начала июня, но в любом случае необходимо доиграть сезон. Людям нужно адаптироваться к новым обстоятельствам. Мы привыкли переносить матчи по климатическим причинам, однако в этот раз проблема намного серьезнее. Раньше мы считали, что футбол - главное в нашей жизни, однако внезапно поняли, что есть вещи намного важнее», - цитирует француза Talksport.

Напомним, пауза в АПЛ, вызванная пандемией коронавируса, была продлена до 30 апреля.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.