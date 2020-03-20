«Лацио» готов продать Милинковича-Савича за 120 миллионов евро - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
20 марта 2020 11:25ФутболНечаев Юрий

«Лацио» готов продать Милинковича-Савича за 120 миллионов евро

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Римский «Лацио» назвал сумму, за которую готов расстаться с полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем.

Как сообщает Tuttomercatoweb, клуб оценил сербского полузащитника в 120 миллионов евро.

Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2014 года. В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за клуб 31 матч, забил пять голов и сделал семь результативных передач.

В послужном списке игрока 15 матчей в составе сборной Сербии.

В том случае, если чемпионат Италии будет продолжен, «Лацио» имеет неплохие шансы выиграть Серию А. После 26 туров римляне набрали 62 очка и отстают от лидирующего «Ювентуса» на одно очко.

Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Григорий Иванов: Истекающие в мае контракты игроков надо продлевать автоматом Президент «Урала» высказался о финансовых проблемах, с которыми столкнуться клубы РПЛ из-за паузы в чемпионате. 19.03.2020 18:30 Футбол Григорьевская Юлия
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса. 13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья
Еще по теме:
Владимир Драчев: Союз биатлонистов России утвердит тренеров сборной в начале мая Российские биатлонисты находятся на карантине Иван Черезов: Французы здорово прибавили в прошедшем сезоне, особенно Жаклен
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Плей-офф в КХЛ поставили на «паузу». Как минимум до 10 апреля Во вторник КХЛ объявила о приостановке плей-офф до 10 апреля. 17.03.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья
Здено Хара: Я – добрый, все великаны такие В среду празднует день рождения самый возрастной и высокорослый игрок НХЛ. 18.03.2020 08:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
12:33 Футбол Юношеская команда «Рубина» помещена на карантин. Она летела в одном самолете с Нгапетом
12:30 Лыжный спорт Большунов – о пандемии коронавируса: Понятия не имею, когда теперь вернусь домой
12:16 Санный спорт Репилов и Катникова выиграли чемпионат России в спринте
12:12 Футбол Шюррле провел тренировку в домашних условиях (видео)
12:03 Хоккей «Куньлунь» продлил контракт с вратарем Грубецом
11:40 ММА «Все, что было в зале, останется в зале». Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с Фергюсоном
11:39 Шахматы Сергей Лазарев: Дин воскрес. Теперь он вооружен и очень опасен
11:25 Футбол «Лацио» готов продать Милинковича-Савича за 120 миллионов евро
11:06 Волейбол Эрвин Нгапет: Самое сложное время позади. Через неделю я должен покинуть больницу
10:53 Олимпиада Томас Бах: Отмена Олимпиады не стоит на повестке дня
10:45 Футбол Маурисио Почеттино: В настоящий момент Мартинес - один из лучших нападающих мирового футбола
10:31 Хоккей «Нефтехимик» объявил о продлении контрактов с Голубовичем и Волгиным
10:21 Футбол Арсен Венгер: Внезапно мы поняли, что есть вещи намного важнее футбола
10:10 Футбол Пеле: Роналду является лучшим игроком в современном футболе
09:55 Футбол Источник: Ракитич хочет вернуться в «Севилью»
09:40 Футбол Попов признан лучшим игроком «Ростова» в игре против «Локомотива» (фото)
09:31 Футбол Гари Невилл: Я не понимаю, как можно начать следующий сезон, не закончив этот
09:13 Футбол «Арсенал» сообщил о состоянии здоровья Артеты, заболевшего коронавирусом
08:45 Хоккей Михеев признан лучшим новичком «Торонто» по версии пресс-службы НХЛ
08:29 Футбол «Лион» пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавируса
Пандемия приведет к вакансиям на стройках и в ЖКХ
Первым заразившимся коронавирусом в Татарстане оказался волейболист «Зенита»
Путин решил. Назначен новый начальник полиции Приморья
Сына экс-прокурора Омска уволили в Ростове за опороченную «честь» мундира
Почти 3 тыс. нижегородцев сдали анализы на коронавирус
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика