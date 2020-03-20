«Лацио» готов продать Милинковича-Савича за 120 миллионов евро Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Римский «Лацио» назвал сумму, за которую готов расстаться с полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем.

Как сообщает Tuttomercatoweb, клуб оценил сербского полузащитника в 120 миллионов евро.

Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2014 года. В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за клуб 31 матч, забил пять голов и сделал семь результативных передач.

В послужном списке игрока 15 матчей в составе сборной Сербии.

В том случае, если чемпионат Италии будет продолжен, «Лацио» имеет неплохие шансы выиграть Серию А. После 26 туров римляне набрали 62 очка и отстают от лидирующего «Ювентуса» на одно очко.