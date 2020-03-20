Юношеская команда «Рубина» помещена на карантин. Она летела в одном самолете с Нгапетом - Советский спорт
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20 марта 2020 12:33ФутболНечаев Юрий

Юношеская команда «Рубина» помещена на карантин. Она летела в одном самолете с Нгапетом

У волейболиста был обнаружен коронавирус.

Футболисты и тренерский штаб юношеской команды казанского «Рубина» сдали анализы на коронавирус и помещены на домашний карантин.

11 марта команда возвращалась из Москвы в Казань. На этом же самолете из отпуска во Франции летел волейболист «Зенита» Эрвин Нгапет, у которого позже был обнаружен коронавирус.

«У наших игроков и тренеров взяли анализы для тестов и попросили находиться дома на карантине. Ждем результаты. Естественно, нахождение в одном самолете с зараженным не означает, что другие пассажиры тоже заражены вирусом», - сообщили ТАСС в пресс-службе «Рубина».

При этом отмечается, что игроки и тренеры команды ЮФЛ не контактировали с основной командой казанцев.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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