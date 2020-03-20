Ромелу Лукаку: Я очень скучаю по нормальной жизни Европейский футбольный сезон прерван из-за коронавируса.

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку признался, что тяжело переносит пребывание на карантине.

«Вчера чуть с ума не сошел. Я не могу никуда выйти, не могу тренироваться. Я уже девять дней дома сижу. Все игроки сейчас по квартирам в центре города. Я очень скучаю по нормальной жизни. Я скучаю по тренировкам, играм, фанатам. В такой момент начинаешь ценить то, что имеешь», — цитирует Лукаку A Bola.

В текущем сезоне Лукаку провел за «Интер» 35 матчей, в которых забил 23 гола и сделал пять результативных передач.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В Европе наиболее сложная ситуация сложилась как раз в Италии. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.