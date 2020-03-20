СМИ: «Интер» предложил за Толиссо 35 млн евро Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Хавбек «Баварии» Корентин Толиссо привлек внимание миланского «Интера».

Согласно источнику, в его услугах заинтересован главный тренер итальянцев Антонио Конте. Клуб уже вышел на связь с чемпионом Германии и предложил за француза 35 млн евро.

Ранее сообщалось, что мюнхенский гранд хочет продать игрока в летнее трансферное окно.

Добавим, что в текущем сезоне он провел 24 матча, забил три гола и отдал пять голевых передач.