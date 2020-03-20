Футболисты «Баварии» Киммих и Горецка пожертвовали один млн евро на борьбу с коронавирусом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
20 марта 2020 17:07ФутболГичунцев Артур

Футболисты «Баварии» Киммих и Горецка пожертвовали один млн евро на борьбу с коронавирусом

Ранее это сделал хавбек «Фиорентины» Франк Рибери. Он перечислил 50 тысяч евро.

Игроки мюнхенской «Баварии» Леон Горецка, а также Йозуа Киммих пожертвовали один млн евро на борьбу с коронавирусом.

Горецка опубликовал соответствующий пост в соцсети и призвал своих соотечественников помочь в решении этой проблемы.

По его словам, собранные средства будут переданы благотворительным, общественным и медицинским ассоциациям.

На сегодняшний день от этой болезни скончались больше 10 тысяч человек.

Здено Хара: Я – добрый, все великаны такие В среду празднует день рождения самый возрастной и высокорослый игрок НХЛ. 18.03.2020 08:00 Хоккей Славин Виталий
Кому из-за вируса жить хорошо, а кому – не очень «Барселона» радуется вынужденной паузе, «МЮ» притормозили на разгоне. Мы проанализировали, каким европейских клубам остановка сезона оказалась весьма кстати, а каким - наоборот. 19.03.2020 16:30 Футбол Зибрак Артем
Алексей Сафонов: Некоторые игроки сменят клуб до конца сезона Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, как возникшая из-за пандемии коронавируса пауза в чемпионатах отразится на взаимоотношениях клубов и футболистов. 20.03.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем
Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Евгений Ловчев: Кокорин – вернулся! Сейчас он лучший нападающий России (видео) Обозреватель «Советского спорта» – про Александра Кокорина, который сегодня отмечает день рождения. 19.03.2020 14:30 Футбол Волохов Юрий
Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Евгений Ловчев: И Лев Иваныч сказал: «Не дергайте Анзора» Сегодня исполняется 30 лет со дня смерти Льва Яшина. Наш обозреватель вспоминает, как впервые познакомился с вратарем в сборной СССР и как Лев Иванович спас мексиканского полицейского от увольнения. 20.03.2020 12:00 Футбол
Новости
18:41 Футбол «Барселона» включилась в гонку за Упамекано
18:41 Хоккей Источник: Знарок продлит контракт со «Спартаком»
18:29 Футбол Крыховяк стал лучшим игроком «Локомотива» в марте
18:13 Футбол Хуан Куадрадо: В команде все спокойны – Ругани и Матюиди стало намного лучше
18:05 Футбол Виктор Классон: В Краснодаре паники нет, все работают в штатном режиме
17:58 Футбол «Барселона» хочет снизить цену на Мартинеса
17:44 Футбол «Милан» видит в Милике замену Ибрагимовичу
17:33 Футбол Александр Медведев: Налоговые каникулы имеют огромное значение для «Зенита»
17:28 Хоккей «Барыс» и «Куньлунь» интересуются Червенкой
17:07 ММА Брат Хабиба: Ян, Сехудо, О'Мэлли – мне нужно разнести их всех
17:07 Футбол Футболисты «Баварии» Киммих и Горецка пожертвовали один млн евро на борьбу с коронавирусом
16:53 ММА Александр Шлеменко: Все идет к тому, что бой Нурмагомедова и Фергюсона отменят
16:51 Футбол Эктор Бельерин: Артета говорил мне, что я могу стать новым капитаном «Арсенала»
16:41 Футбол «Ливерпуль» поспорит с «Реалом» за Камавингу
16:31 Футбол Бывший защитник «Шахтера»: Клуб не сообщил о том, что «Тоттенхэм» и «Эвертон» хотели меня купить
16:27 ММА Василевский поддержал идею с переносом поединка Нурмагомедов – Фергюсон
16:15 Футбол Алаба может покинуть «Баварию»
16:12 Футбол Немецкий вирусолог: Футбол вернется только в 2021 году. Я в этом уверен
15:53 Футбол СМИ: «Интер» предложил за Толиссо 35 млн евро
15:38 ММА Тренер Нурмагомедова: Хабиб рассчитывает подраться с топ-бойцом, если с Фергюсоном что-то случится
В Кремле заявили, что цена на нефть ниже $25 – пока не катастрофа
Власти назвали количество госпитализированных с подозрением на коронавирус в Карелии
Крупнейшую птицефабрику Оренбуржья «Уральский бройлер» выкупил миллиардер В. Наурузов
В Волгограде за последние сутки на коронавирус проверили 84 человека
Парки, которые мы теряем: в Белгороде осталось очень мало зелёных зон
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика