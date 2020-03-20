Футболисты «Баварии» Киммих и Горецка пожертвовали один млн евро на борьбу с коронавирусом Ранее это сделал хавбек «Фиорентины» Франк Рибери. Он перечислил 50 тысяч евро.

Игроки мюнхенской «Баварии» Леон Горецка, а также Йозуа Киммих пожертвовали один млн евро на борьбу с коронавирусом.

Горецка опубликовал соответствующий пост в соцсети и призвал своих соотечественников помочь в решении этой проблемы.

По его словам, собранные средства будут переданы благотворительным, общественным и медицинским ассоциациям.

На сегодняшний день от этой болезни скончались больше 10 тысяч человек.