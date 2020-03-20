«Милан» видит в Милике замену Ибрагимовичу Руководство «Милана» заинтересован в покупке нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 26-летний поляк рассматривается миланским клубом, как потенциальная замена Златану Ибрагимовичу, контракт с которым истекает ближайшим летом.

Несмотря на то, что в соглашении 38-летнего шведа есть пункт, в котором он может останется в «Милане» еще на сезон, игрок не уверен в своем дальнейшем будущем в составе «россонери».

Милик выступает за «Наполи» с августа 2016 года. С тех пор он сыграл в 109 матчах, забил 46 голов и отдал пять ассистов. Его контракт с неаполитанцами действует до лета 2021-го.

Что касается Ибрагимовича, то швед перешел в «Милан» в январе этого года – на его счету четыре гола и одна результативная передача в десяти поединках.