«Барселона» хочет снизить цену на Мартинеса - Советский спорт
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20 марта 2020 17:58ФутболКорегин Владислав

«Барселона» хочет снизить цену на Мартинеса

Руководство «Барселоны» не готово заплатить 111 миллионов евро за нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает AS, каталонский клуб надеется, что итальянская команда согласиться продать 22-летнего аргентинца за меньшую цену из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что «Интер» может получить за Мартинеса сразу трех игроков «Барселоны» – защитника Жан-Клера Тодибо, а также полузащитников Карлоса Аленья и Артура Рамоса.

Лаутаро выступает за итальянский клуб с июля 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 31 поединок, в котором он забил 16 голов и отдал четыре ассиста. Его контракт с командой действует до лета 2023-го.

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