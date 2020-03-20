«Барселона» хочет снизить цену на Мартинеса Руководство «Барселоны» не готово заплатить 111 миллионов евро за нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает AS, каталонский клуб надеется, что итальянская команда согласиться продать 22-летнего аргентинца за меньшую цену из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что «Интер» может получить за Мартинеса сразу трех игроков «Барселоны» – защитника Жан-Клера Тодибо, а также полузащитников Карлоса Аленья и Артура Рамоса.

Лаутаро выступает за итальянский клуб с июля 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 31 поединок, в котором он забил 16 голов и отдал четыре ассиста. Его контракт с командой действует до лета 2023-го.