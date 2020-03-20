Хуан Куадрадо: В команде все спокойны – Ругани и Матюиди стало намного лучше - Советский спорт
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20 марта 2020 18:13ФутболКорегин Владислав

Хуан Куадрадо: В команде все спокойны – Ругани и Матюиди стало намного лучше

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо рассказал о ситуации в клубе после того, как у его партнеров по команде Блеза Матюиди и Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус.

– Мы спокойны, потому что нашим товарищам по команде Ругани и Матюиди намного лучше, и мы следуем указаниям правительства. Я не хочу, чтобы люди воспринимали эту ситуацию безответственно. Здесь, в Италии, все довольно сложно, – цитирует Куадрадо Football Italia.

В нынешнем сезоне 31-летний колумбиец принял участие в 32 матчах, забив два гола и отдав четыре ассиста.

12 марта стало известно, что защитник туринского клуба Даниэле Ругани заразился коронавирусом. Он стал первым футболистом в серии А, у кого было обнаружено заболевание. Спустя пять дней у его партнера по команде Блеза Матюиди также сдал положительный тест на COVID-19.

11 марта чемпионат Италии был приостановлен из-за коронавируса.

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