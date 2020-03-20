Агенты Лемара встречались с представителями «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Атлетико» Тома Лемара.

Как сообщает ESPN, на прошлой неделе представители английского клуба провели встречу с агентами 24-летнего француза.

Отмечается, что Лемар не против того, чтобы покинуть «Атлетико» и получать больше игровой практики для продолжения своих выступлений за сборную Франции.

Помимо МЮ, игроком интересуются «Арсенал» и «Лион».

Лемар перешел в «Атлетико» в 2018 году из «Монако» за 70 миллионов евро. Всего за команду он сыграл в 67 матчах, забив три мяча и отдав шесть результативных передач. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего игрока 17 сыгранных игр в чемпионате Испании и семь – в Лиге чемпионов. За сборную Франции он отыграл 22 встречи (4 гола).

Портал Transfermarkt оценивает Лемара в 30 миллионов евро.