Агенты Лемара встречались с представителями «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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20 марта 2020 19:45ФутболКорегин Владислав

Агенты Лемара встречались с представителями «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Атлетико» Тома Лемара.

Как сообщает ESPN, на прошлой неделе представители английского клуба провели встречу с агентами 24-летнего француза.

Отмечается, что Лемар не против того, чтобы покинуть «Атлетико» и получать больше игровой практики для продолжения своих выступлений за сборную Франции.

Помимо МЮ, игроком интересуются «Арсенал» и «Лион».

Лемар перешел в «Атлетико» в 2018 году из «Монако» за 70 миллионов евро. Всего за команду он сыграл в 67 матчах, забив три мяча и отдав шесть результативных передач. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего игрока 17 сыгранных игр в чемпионате Испании и семь – в Лиге чемпионов. За сборную Франции он отыграл 22 встречи (4 гола).

Портал Transfermarkt оценивает Лемара в 30 миллионов евро.

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