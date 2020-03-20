Юрий Белоус: Наш чемпионат, вне всяких сомнений, будет доигран - Советский спорт
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20 марта 2020 20:20ФутболШарафудинов Виктор

Юрий Белоус: Наш чемпионат, вне всяких сомнений, будет доигран

Известный эксперт оценил перспективы завершения сезона и финансового будущего российских клубов.

Президент компании «Футбол Маркет» Юрий Белоус, ранее работавший в руководстве футбольных клубов «Москва», «Локомотив» и «Ростов» поделился своим мнение по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса и о том, какие из-за этого могут быть последствия

«Естественно, сложившаяся ситуация никого не радует, – отметил Белоус в интервью News.ru – Если чемпионат России будет доигран – это одно, если будет прерван на неопределенный срок – совсем другое. Понятно, что многие подписчики купили пакет телеканалов, показывающих матчи российской премьер-лиги (РПЛ), которые сейчас не проводятся. А мы уже слышали, что, например, если чемпионат Английской премьер-лиги не будет доигран, то руководство лиги чуть ли не будет требовать от клубов вернуть деньги. Пока ясности во всей этой ситуации нет никакой, но, думаю, к началу апреля уже будет видна динамика по случаям заболевания коронавирусом в России. И будем надеяться, что при соблюдении всех норм эпидемия постепенно сойдет на нет, и количество заболевших, как сейчас в КНР, будет приближаться к нулю. Хотя, конечно, приходится слышать и такие мнения, что в том же Китае может быть вторая волна эпидемии. Посмотрим.

Я все-таки думаю, что наш чемпионат, вне всяких сомнений, будет доигран. Вопрос только, в какие сроки, на сколько перенесут матчи. Но по-другому и быть не может – в РПЛ осталось провести всего восемь туров. Необходимо определить, какие клубы попадут в Лигу чемпионов, кто вылетит в первый дивизион. А что касается финансов, естественно, все понимают, что возник серьезный форс-мажор, и главная проблема в том, что у многих футболистов в конце мая или в июне заканчиваются контракты. Значит, необходимо их продлевать, либо заключать дополнительные соглашения, которые будут оговаривать условия взаимодействия клубов с футболистами до окончания чемпионата. Если говорить о крупных компаниях, считаю, что тот же «Тинькофф» не станет прерывать сотрудничество с премьер-лигой – это даже не обсуждается, выдумывать здесь нечего. И никто никаких денег обратно требовать не будет. Букмекеры тоже никуда из российского спорта и, в частности, футбола не уйдут. Просто все немножко по срокам перенесется. И я бы точно не стал говорить, что может настать такая вселенская катастрофа, после которой все рухнет».

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта. В турнире было сыграно 22 тура из 30.

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