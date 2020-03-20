«Барселона» интересуется двумя полузащитниками чемпионата Франции

Как сообщает Sport.es, руководство каталонского клуба хотело приобрести 17-летнего «опорника» «Ренна» Эдуардо Камавингу, но в связи с тем, что на игрока претендует большое количество команд, испанцы готовы рассмотреть другие варианты усиления средней линии. Таковыми стали Ибраима Сангаре («Тулуза») и Бубакари Сумаре («Лилль»).
Сумаре выступает за «Лилль» с июля 2017 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего полузащитника 30 матчей, в которых он отметился одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 27 миллионов евро.
Что касается Сангаре, то 22-летний ивуариец перешел в «Тулузу» летом 2016-го, сыграв в общей сложности 84 поединка – он отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его цена – 12 миллионов.
На данный момент, «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 58 очков после 27 туров.
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