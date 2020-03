УЕФА извинился за неправильный твит, решение об официальном названии Евро пока не принято

УЕФА в своем официальном твиттере принес извинения за недостоверную информацию.

В более раннем сообщении было указано, что несмотря на перенос чемпионата Европы на 2021 год, турнир все равно пройдет под официальным названием «УЕФА Евро-2020». Теперь Европейский союз футбольных ассоциаций сообщает, что на самом деле решение пока не принято.

«Мы приносим извинения за ошибку. Решение по поводу названия Евро, перенесенного на 2021 годы, пока еще не было принято. Более ранний твит был отправлен по ошибке».

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.



The earlier tweet was sent by mistake.