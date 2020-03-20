«Бавария» готовит трансфер Хаверца из «Байера» Мюнхенский клуб предлагает полузащитнику сборной Германии солидную зарплату.

Эксперт портала Transfermarkt Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил, что мюнхенская «Бавария» собирается приобрести 20-летнего атакующего полузащитника «Байера» и сборной Германии Кая Хаверца.

Чемпион бундеслиги предлагает молодому футболисту 5-летний контракт с зарплатой в 8 млн евро за сезон.

Ранее главный тренер «Байера» Петер Бос сообщал в интервью, что едва ли клубу удастся удержать полузащитника, а сумма трансфера может составить 100 млн евро.

Хаверц дебютировал в бундеслиге в 17-летнем возрасте 15 октября 2016 года в выездном матче «Байера» против «Вердера», в котором леверкузенцы потерпели поражение со счетом 1:2. В данный момент на счету 110 матчей, 30 голов и 24 результативных передачи в элитном немецком дивизионе, а также 7 матчей и один забитый мяч в составе национальной сборной Германии.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек забил 6 голов, а также 5 раз помог отличиться товарищам по команде в 22 встречах бундеслиги.