Евсеев процитировал Пушкина: Хандра хуже холеры Главный тренер «Уфы» заполняет вынужденную паузу в чемпионате чтением классической русской литературы.

На своей странице в инстаграме главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев процитировал письмо Александра Пушкина Петру Плетневу, написанное в июле 1831 года

«Сейчас отличное время, чтобы остановиться, почитать и подумать, – написал Евсеев. – В школе читал немного – не было времени. Спасибо Тане, которая старается, чтобы в моей жизни было что-то еще кроме футбола.

Когда слышал, что Пушкин – наше все, не думал, что настолько.

Из письма Пушкина Плетневу. Москва, июль 1831 года. В городе карантин.

«Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы.

Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо.

Вздор, душа моя; не хандри – холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».

В 1830 и 1831 годах Российскую империю захлестнула вспышка холеры, самого смертоносного в XIX веке инфекционного заболевания. По официальным данным, из 466 457 заболевших в России холерой умерло 197 069 человек.

Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. «Уфа» после 22 туров занимает девятое место, набрав 27 очков.