Евсеев процитировал Пушкина: Хандра хуже холеры - Советский спорт
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20 марта 2020 22:38ФутболШарафудинов Виктор

Евсеев процитировал Пушкина: Хандра хуже холеры

Главный тренер «Уфы» заполняет вынужденную паузу в чемпионате чтением классической русской литературы.

На своей странице в инстаграме главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев процитировал письмо Александра Пушкина Петру Плетневу, написанное в июле 1831 года

«Сейчас отличное время, чтобы остановиться, почитать и подумать, – написал Евсеев. – В школе читал немного – не было времени. Спасибо Тане, которая старается, чтобы в моей жизни было что-то еще кроме футбола.

Когда слышал, что Пушкин – наше все, не думал, что настолько.

Из письма Пушкина Плетневу. Москва, июль 1831 года. В городе карантин.

«Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы.

Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо.

Вздор, душа моя; не хандри – холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».

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Сейчас отличное время, чтобы остановиться, почитать и подумать. В школе читал немного-не было времени. Спасибо Тане, которая старается, чтобы в моей жизни было что-то ещё кроме футбола. Когда слышал, что Пушкин - наше все, не думал, что настолько. Из письма Пушкина Плетнёву. Москва, июль 1831 года. В городе карантин. «Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрёт и Жуковский, умрём и мы. Но жизнь всё ещё богата; мы встретим ещё новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жёны наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо. Вздор, душа моя; не хандри – холера на днях пройдёт, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».#фкуфа#спорт#нашалигачемпионов#футбол#россия#башкирия#российскийфутбол

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

В 1830 и 1831 годах Российскую империю захлестнула вспышка холеры, самого смертоносного в XIX веке инфекционного заболевания. По официальным данным, из 466 457 заболевших в России холерой умерло 197 069 человек.

Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. «Уфа» после 22 туров занимает девятое место, набрав 27 очков.

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