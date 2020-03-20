Сергей Ташуев: В последний момент руководство «Химок» почему-то передумало меня назначать Бывший главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев рассказал о предложении возглавить «Химки».

– С подмосковным клубом давно общались, еще год назад. Руководство хотело, чтобы я возглавил команду, но в последний момент почему-то передумало. Были еще варианты, в том числе из российской премьер-лиги, а до этого из Беларуси. Но дальше предварительных переговоров дело не пошло, – цитирует Ташуева «Прессбол».

Напомним, что 61-летний специалист покинул солигорский «Шахтер» 4 ноября. В России он возглавлял такие клубы, как «Краснодар», «Анжи» и «Кубань».

На данный момент, «Химками» руководит Сергей Юран. Подмосковная команда занимает второе место в ФНЛ, набрав 54 очка после 27 туров.