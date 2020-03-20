Ушел из жизни бывший защитник московского «Динамо» и первый тренер «Химок» Владимир Штапов Трехкратному обладателю Кубка СССР было 73 года.

Официальный сайт московского «Динамо» сообщил о том, что сегодня 20 марта на 74-м году жизни скончался Владимир Штапов.

«Владимир Михайлович – воспитанник московского «Динамо», в основном составе которого дебютировал 10 мая 1965 года в матче против бакинского «Нефтяника». В том же 1965-м Штапов был признан лучшим дебютантом сезона. За лидерские и человеческие качества Штапова прозвали «Хозяин».

ФК «Динамо-Москва» выражает самые искренние соболезнования семье Владимира Михайловича.

О дате и месте прощания с прославленным динамовцем будет сообщено дополнительно».

Шатов выступал за «Динамо» с 1965 по 1971 годы, сыграв за бело-голубых 150 матчей в чемпионатах СССР. В «Динамо» он дважды выиграл серебряные медали, а также стал обладателем Кубка СССР в 1967 и 1970 году.

В 1972-м Владимир Михайлович перешел в московское «Торпедо» и завоевал почетный трофей в третий раз. Завершал карьеру в брянском и вологодском «Динамо», играя во второй лиге.

В 1996 и 1997 годах Шатов тренировал «Химки», став первым главным тренером в истории подмосковного клуба.