Сигурдссон – о пандемии коронавируса: Ужасная ситуация - Советский спорт
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21 марта 2020 06:31ФутболГичунцев Артур

Сигурдссон – о пандемии коронавируса: Ужасная ситуация

На данный момент из-за этой болезни скончались больше 11 тысяч человек.

Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался о текущем положении в мире из-за пандемии коронавируса.

«Прежде всего хочу сказать, что это ужасная ситуация. Мы не можем ни играть, ни нормально тренироваться. Но эта пауза абсолютно оправданная, ситуация очень серьезная, и надо относиться к ней с пониманием.

Чем занимаюсь? Проводим время вместе с моей девушкой. Разумеется, практически постоянно находимся дома. Нужно заботиться о себе, соблюдать меры предосторожности. Очень надеюсь, вынужденный перерыв не затянется слишком уж надолго, и мы вновь сможем играть в футбол.

С поддержанием физической формы нет никаких проблем. Тренерский штаб подготовил программу упражнений, которую каждый из нас ежедневно выполняет. У меня дома есть все необходимое для работы. Держу себя в форме.

Сложно ли психологически все время сидеть дома? Не думаю об этом. Раз надо – значит, будем делать так. Мы же не просто так на карантине. Еще раз скажу, ситуация серьезная, нужно быть предельно осторожными», – цитирует Сигурдссона Bobsoccer.ru.

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