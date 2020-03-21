Сигурдссон – о пандемии коронавируса: Ужасная ситуация

Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался о текущем положении в мире из-за пандемии коронавируса.
«Прежде всего хочу сказать, что это ужасная ситуация. Мы не можем ни играть, ни нормально тренироваться. Но эта пауза абсолютно оправданная, ситуация очень серьезная, и надо относиться к ней с пониманием.
Чем занимаюсь? Проводим время вместе с моей девушкой. Разумеется, практически постоянно находимся дома. Нужно заботиться о себе, соблюдать меры предосторожности. Очень надеюсь, вынужденный перерыв не затянется слишком уж надолго, и мы вновь сможем играть в футбол.
С поддержанием физической формы нет никаких проблем. Тренерский штаб подготовил программу упражнений, которую каждый из нас ежедневно выполняет. У меня дома есть все необходимое для работы. Держу себя в форме.
Сложно ли психологически все время сидеть дома? Не думаю об этом. Раз надо – значит, будем делать так. Мы же не просто так на карантине. Еще раз скажу, ситуация серьезная, нужно быть предельно осторожными», – цитирует Сигурдссона Bobsoccer.ru.
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