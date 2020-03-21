Сигурдссон об игре ЦСКА в весенней части РПЛ: Не этого мы ожидали, случившееся – неприятный сюрприз Команда Виктора Гончаренко также вылетела из Кубка России, уступив московскому «Спартаку» (2:3).

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон оценил выступление столичного клуба в весенней части чемпионата России.

«Нет смысла спорить с тем, что недавние матчи сложились для нас неудачно. Не этого мы ожидали, случившееся стало для нас очень неприятным сюрпризом. Даже выделить нечего, разве что отдельные отрезки игры с «Ростовом». Там у нас удалили двух футболистов, но даже в такой ситуации мы героически сражались и едва не спасли игру.

Наша большая проблема – игра против команд, которые проповедуют оборонительный футбол и защищаются едва ли не в полном составе. Против ЦСКА так действуют многие, будем надеяться, в следующих матчах мы будем удачливее у чужих ворот», – приводит слова Сигурдссона Bobsoccer.

Добавим, что РПЛ по решению РФС приостановлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.