«Ювентус» может сократить зарплаты игрокам - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
21 марта 2020 12:52ФутболТрофименко Кирилл

«Ювентус» может сократить зарплаты игрокам

В случае применения такой меры Криштиану Роналду потеряет девять млн евро.

Туринский «Ювентус» планирует сократить зарплаты игроков на 30% из приостановки Серии А и распространения пандемии коронавируса.

Если такая мера будет предпринята, то, например, Криштиану Роналду потеряет девять млн евро, так его зарплата составляет более 32 млн евро, отмечает Mundo Deportivo..

Соревнования отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.

Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Нурмагомедов – о пандемии коронавируса: Пусть Всевышний хранит вас всех (фото) Макгрегор представил, как бьет коронавирус в октагоне (фото) Брат Хабиба: Ян, Сехудо, О'Мэлли – мне нужно разнести их всех
Крутой хоккейный челлендж с туалетной бумагой: КХЛ присоединится? Как проводят время карантина хоккеисты 20.03.2020 08:00 Хоккей Кузютина Елена
Алексей Сафонов: Некоторые игроки сменят клуб до конца сезона Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, как возникшая из-за пандемии коронавируса пауза в чемпионатах отразится на взаимоотношениях клубов и футболистов. 20.03.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
ATP и WTA опубликовали «замороженные» рейтинги Хачанов понабивал рулон туалетной бумаги, бросив вызов Медведеву, Дзюбе, Черышеву и Смолову (видео) Теннисный сезон приостановлен до лета, ATP и WTA отменили восемь турниров
Анри Хагуш: Сижу дома, смотрю сериалы. Очень понравились «Острые козырьки» 33-летний защитник «Арсенала» рассказал о «коронавирусных буднях» в тульском клубе. 19.03.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия
Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебил Гостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА». 20.03.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Коронавирус отменил все. В том числе и отставку Зидана По слухам, француз останется у руля мадридской команды еще как минимум на год. 20.03.2020 20:00 Футбол Велиев Эмиль
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
12:57 Футбол «ПСЖ» начал переговоры с Аллегри
12:52 Футбол «Ювентус» может сократить зарплаты игрокам
12:35 Футбол «Интер» может купить 20-летнего защитника «Вероны»
12:23 Футбол Коло Туре планирует стать первым африканским тренером в АПЛ
12:20 Футбол СМИ: «Локо» не будет продлевать контракт с Семиным, его место займет бывший тренер «Партизана»
11:50 Футбол Источник: Лемар провел переговоры с «Манчестер Юнайтед»
11:26 Футбол «Реал» возмущен поведением Йовича, игрок будет продан
11:10 Футбол Ибрагимович продолжает сбор денег на борьбу с коронавирусом
10:47 Футбол Джорджевич купил для медцентра в Черногории респиратор стоимостью 20 тысяч евро
10:30 Баскетбол Леброн назвал любимых футболистов
10:13 Фигурное катание Навка – о победе на чемпионате мира в 2004 году: Смотрю сейчас и восхищаюсь (видео)
09:55 ММА Нурмагомедов – о пандемии коронавируса: Пусть Всевышний хранит вас всех (фото)
09:35 ММА Макгрегор представил, как бьет коронавирус в октагоне (фото)
09:19 Футбол СМИ: «Бавария» готова платить Хаверцу 8 млн евро в год
08:56 Футбол Сигурдссон об игре ЦСКА в весенней части РПЛ: Не этого мы ожидали, случившееся – неприятный сюрприз
08:41 Бокс Чудинов – о пандемии коронавируса: Зачем эта паника? Продукты не исчезнут
08:27 Футбол Глеб объяснил, почему отказался от перехода в ЦСКА
08:09 Футбол Малком готов выступать за сборную России: А почему нет?
07:53 Футбол Дзюба – Кокорину: 32 года тебе. Не блефуй, хрю
07:33 Футбол ФИФА опубликовала фильм, посвященный ЧМ-2018 в России
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Экономическое мракобесие: почему «Майский» уничтожает огурцы, а не раздает бедным
Неделя в Башкирии: вирус в головах, бизнес на бобах, паника в магазинах
Наш ответ коронавирусу. Саперы Владивостока в масках и костюмах угнали льдину
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика