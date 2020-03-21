«Ювентус» может сократить зарплаты игрокам В случае применения такой меры Криштиану Роналду потеряет девять млн евро.

Туринский «Ювентус» планирует сократить зарплаты игроков на 30% из приостановки Серии А и распространения пандемии коронавируса.

Если такая мера будет предпринята, то, например, Криштиану Роналду потеряет девять млн евро, так его зарплата составляет более 32 млн евро, отмечает Mundo Deportivo..

Соревнования отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.