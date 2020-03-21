«ПСЖ» начал переговоры с Аллегри

Бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ведет переговоры с руководством «ПСЖ».
В этом сезоне команда занимает 1-е место в национальном первенстве, а также вышла в ¼ финала Лиги чемпионов, однако, клуб все равно хочет уволить немца Томаса Тухеля и назначить на его место итальянского специалиста.
Ранее Аллегри заявил, что хочет вернуться к профессиональной деятельности летом 2020 года. По слухам, он также интересен «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Арсеналу».
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