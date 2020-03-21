Мещеряков отреагировал на слухи о смене тренера в «Локомотиве» Ранее сообщалось, что место Юрия Семина займет бывший тренер «Партизана» Марко Николич.

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о скорой смене главного тренера в команде.

«В Венгрии коронавирус есть? Может быть, на мозг воздействует… Я не знаю, кто это такой», – приводит слова Мещерякова агентство «РИА Новости».

На данный момент «Локомотив» занимает 2-е место в таблице РПЛ, набрав за 22 тура 41 очко.