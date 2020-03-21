Сергей Прядкин: Вопрос игры без зрителей не рассматривается - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
21 марта 2020 14:27ФутболТрофименко Кирилл

Сергей Прядкин: Вопрос игры без зрителей не рассматривается

Президент РПЛ отверг возможность проводить матчи при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

РПЛ не будет проводить матчи без зрителей в случае возобновления чемпионата страны.

«Матчи без зрителей — крайняя мера. Футбол для зрителей. Даже ограничения по количеству болельщиков уже ударяет по всем. Почему обладатель вип-билета может идти на игру, а рядовой болельщик не может? Об этом говорят и все клубы. Мы пошли на эту вынужденную меру в 22-м туре, смотря в будущее, что без зрителей играть нельзя. Мы и все клубы считаем, что футбол для зрителей. Именно поэтому он номер один в спорте. Мы не рассматриваем вопрос игры без зрителей», — заявил президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Розыгрыш РПЛ приостановлен из-за коронавируса. Пауза в чемпионате продлится, как минимум, до 10 апреля.

Соревнования отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.

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