«МЮ» и «Манчестер Сити» пожертвовали 100 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом

Английские «МЮ» и «Манчестер Сити» пожертвовали 100 тыс. фунтов местным продовольственным банкам.
Каждый клуб выделил по 50 тыс. фунтов 19 продовольственным фондам Trussell Trust, чтобы помочь уязвимым общинам, пострадавшим от эпидемии, сообщает The Independent.
Первенство АПЛ приостановлено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
Соревнования отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.
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