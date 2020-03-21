Сергей Прядкин: РПЛ возобновится не раньше 24 апреля Президент РПЛ считает, что клубам понадобится, как минимум, две недели, чтобы восстановить форму.

Первенство РПЛ возобновится не раньше 24 апреля, даже если появится возможность играть уже с 10-го числа.

«У УЕФА был четкий посыл, рекомендация, а не приказной порядок. Действовать в соответствии с выработанным планом в своих лигах. В лиге у нас было принято решение приостановить чемпионат до 10 апреля. Что будет дальше? Будем действовать по мере поступления соответствующих рекомендаций от органов государственной власти. Безусловно, клубам еще понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже все 10-го откроется, то раньше 24-го чемпионат не стартует», — сказал президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Первенство РПЛ приостановлено, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Соревнования отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.