«МЮ» возобновил интерес к Годину 34-летний защитник может покинуть «Интер».

«Манчестер Юнайтед» вновь проявляет интерес к аргентинскому защитнику «Интера» Диего Годину. Миланский клуб будет не против расставания с игроком, который проводит только первый сезон в составе команды.

Об этом сообщает Corriere dello Sport. Годин перешел в «Интер» летом 2019 года на правах свободного агента из мадридского «Атлетико» и подписал контракт до лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей за миланцев, отдав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Година в 10 млн евро.