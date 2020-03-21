Сергей Прядкин: Мечтаю о заработке наших клубов в 100 млн долларов в год Президент РПЛ уверен, что российская Лига может быть очень доходной.

Президент РПЛ Сергей Прядкин выразил пожелание, чтобы клубы стали независимыми и зарабатывали по 100 млн долларов в год.

«Я очень мечтал, чтобы клубы РПЛ зависели только от реализации спонсорских соглашений, которые включали бы спонсорства, ТВ-права и так далее. Моя мечта, чтобы клубы зарабатывали до 100 млн долларов. Это общая сумма — и ТВ-права, и коммерческие поступления, и спонсорские пакеты, и так далее. Может, для начала сумма должна быть меньше, но мы должны хотя бы стремиться к этому», - сказал Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он привел пример, что идет активная реализация прав. Фильмы, развлекательные программы и так далее, по его словам, идут в интернет.

«Мы очень надеемся на этот сегмент, который должен выстрелить и дать хороший доход. Какие проблемы у РПЛ, не считая коронавируса? Хотелось бы как можно более независимыми сделать наши клубы от регионов. Мечтаю, чтобы наша лига была очень доходной. И я думаю, что мы придем к этому», — заключил Прядкин.

Первенство РПЛ приостановлено, как минимум, до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Соревнования отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.