«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Байера» Мюнхенцы готовы предложить 20-летнему Каю Хавертцу восемь млн евро в год.

«Бавария» может купить полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хавертца.

Предполагаемая зарплата игрока – восемь млн евро в год, утверждает на своей странице в Twitter журналист Николо Скира.

В этом сезоне Хавертц провел 22 матча в бундеслиге, он забил шесть голов и отдал пять результативных передач.