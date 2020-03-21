«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Байера» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
21 марта 2020 16:26ФутболТрофименко Кирилл

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Байера»

Мюнхенцы готовы предложить 20-летнему Каю Хавертцу восемь млн евро в год.

«Бавария» может купить полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хавертца.

Предполагаемая зарплата игрока – восемь млн евро в год, утверждает на своей странице в Twitter журналист Николо Скира.

В этом сезоне Хавертц провел 22 матча в бундеслиге, он забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Нурмагомедов – о пандемии коронавируса: Пусть Всевышний хранит вас всех (фото) Макгрегор представил, как бьет коронавирус в октагоне (фото) Александр Шлеменко: Все идет к тому, что бой Нурмагомедова и Фергюсона отменят
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Евгений Ловчев: И Лев Иваныч сказал: «Не дергайте Анзора» Сегодня исполняется 30 лет со дня смерти Льва Яшина. Наш обозреватель вспоминает, как впервые познакомился с вратарем в сборной СССР и как Лев Иванович спас мексиканского полицейского от увольнения. 20.03.2020 12:00 Футбол
Еще по теме:
Беленов вошел в «Клуб Яшина» Евгений Ловчев: Ари в концовке изображал страдания, арбитру стоило власть употребить Евгений Ловчев: У Рейнгольда были проблемы с сердцем, мне тревожно за Валеру
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Дайте народу всего один матч. «Зенит» – «Спартак». На Кубок. В Сочи В наше тревожное время неплохо было бы отвлечь народ от мрачных мыслей. И подарить ему хотя бы одну игру, которая стала бы настоящей отдушиной на фоне печальных новостей. 20.03.2020 18:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Федун, фэйр-плей и коронавирус. Пора продавать «Спартак» народу? Владелец красно-белых забил тревогу. Объясняем, почему Леониду Федуну сейчас сложнее всех в РПЛ. 19.03.2020 19:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Анри Хагуш: Сижу дома, смотрю сериалы. Очень понравились «Острые козырьки» 33-летний защитник «Арсенала» рассказал о «коронавирусных буднях» в тульском клубе. 19.03.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
17:19 Хоккей Чемпионат мира по хоккею отменен
17:16 Футбол «Рома» заинтересована в приобретении экс-зенитовца Гарая
16:56 Лыжный спорт Шведские лыжники провели тайную гонку
16:35 Футбол «Витебск» обыграл «Городею» в чемпионате Белоруссии
16:26 Футбол «Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Байера»
16:10 Футбол Сергей Прядкин: Мечтаю о заработке наших клубов в 100 млн долларов в год
15:52 Футбол «Барселона» сохраняет интерес к Алабе
15:43 ММА Конор Макгрегор «избил» коронавирус (фото)
15:39 Футбол «МЮ» возобновил интерес к Годину
15:16 Футбол Сергей Прядкин: РПЛ возобновится не раньше 24 апреля
14:55 Футбол Эль-Шаарави готов пойти на значительное понижение зарплаты ради возвращения в «Рому»
14:44 Футбол «МЮ» и «Манчестер Сити» пожертвовали 100 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом
14:27 Футбол Сергей Прядкин: Вопрос игры без зрителей не рассматривается
14:11 Футбол Три игрока «Портсмута» заразились коронавирусом
13:55 Баскетбол «Даллас» пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с пандемией
13:46 Футбол Чалов – о переходе в «Кристал Пэлас»: Любой футболист хочет поиграть в АПЛ
13:36 Футбол Мещеряков отреагировал на слухи о смене тренера в «Локомотиве»
13:32 Футбол «Слуцк» может сняться с чемпионата Белоруссии
13:12 Футбол Агент: ЦСКА считает, что Чалов стоит больше 25 млн фунтов, поэтому его не продали в «Кристал Пэлас»
13:11 Футбол «Интер» и «Милан» интересуются голкипером «Удинезе»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Хабаровском крае
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Тюменцам за нарушение карантина грозит штраф до полумиллиона рублей
Есть вода, да не та: что течет из казанских кранов?
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика