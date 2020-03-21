Сергей Прядкин: Футбол – очень заразное увлечение - Советский спорт
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21 марта 2020 17:44ФутболТрофименко Кирилл

Сергей Прядкин: Футбол – очень заразное увлечение

Президент РПЛ занимает свой пост уже 13 лет.

Президент РПЛ Сергей Прядкин признался, что футбол ему не надоел. Руководителя переизбрали на пост 17 марта на новый пятилетний срок.

«Футбол мне не надоел. Совместно с клубами мы можем еще очень многое сделать. Я смотрю на Гинера, Федуна, Миллера и других руководителей и могу сказать, что это очень заразное увлечение», - сказал Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что ему нравится коллектив, с которым он работает, а также устраивают отношения с клубами и РФС.

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