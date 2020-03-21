Сергей Прядкин: Футбол – очень заразное увлечение

Президент РПЛ Сергей Прядкин признался, что футбол ему не надоел. Руководителя переизбрали на пост 17 марта на новый пятилетний срок.
«Футбол мне не надоел. Совместно с клубами мы можем еще очень многое сделать. Я смотрю на Гинера, Федуна, Миллера и других руководителей и могу сказать, что это очень заразное увлечение», - сказал Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Он отметил, что ему нравится коллектив, с которым он работает, а также устраивают отношения с клубами и РФС.
Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 07:40 ММА Кузнецов Дмитрий 13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий Олег Шигаев: Игроки идут навстречу клубам в вопросе фиксации курса рубля Футбольный агент высказался о непростой ситуации в российском футболе в связи с пандемией коронавируса и резким удешевлением рубля. 21.03.2020 15:30 Футбол Джума Иван Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебил Гостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА». 20.03.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав 8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон