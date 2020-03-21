Евсеев рассказал о положительных сторонах карантина - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
21 марта 2020 18:22ФутболШарафудинов Виктор

Евсеев рассказал о положительных сторонах карантина

Главный тренер «Уфы» отметил уникальную возможность побыть со своими самыми близкими людьми.

Вадим Евсеев опубликовал в инстаграме сообщение, отметив, что у карантина есть не только отрицательные, но и положительные стороны:

«Из-за двухнедельного карантина, который ввели сейчас многие клубы РПЛ, в том числе и «Уфа», больше всего пострадали иностранные игроки и персонал, чьи семьи живут не с ними в России.

Им очень тяжело сейчас.

Бывает, что футболисты, закончив карьеру, разводятся. Потому что не привыкли столько времени проводить в семье, без сборов, матчей, тренировок.

Но карантин и пауза в чемпионате дали нам неожиданную возможность побыть со своими самыми близкими людьми. Которые тоже сейчас более свободны, чем обычно.

И совершенно неожиданно мы начали говорить о том, о чем говорили все реже, в нашей обычной суете. Не о делах, не о быте, а о нас самих, наших отношениях. Можно вспомнить то, что вроде уже забыл. А главное, обнять и понять, что ты счастлив».

Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. «Уфа» после 22 туров занимает девятое место, набрав 27 очков.

Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев
В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 07:40 ММА Кузнецов Дмитрий
13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Светлана Ишмуратова: Спортсменам нужно меньше зависать в соцсетях Владимир Драчев: Союз биатлонистов России утвердит тренеров сборной в начале мая Российские биатлонисты находятся на карантине
Олег Шигаев: Игроки идут навстречу клубам в вопросе фиксации курса рубля Футбольный агент высказался о непростой ситуации в российском футболе в связи с пандемией коронавируса и резким удешевлением рубля. 21.03.2020 15:30 Футбол Джума Иван
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав
Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебил Гостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА». 20.03.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон
Новости
19:05 Футбол «Интер» заинтересован в переходе Обамеянга из «Арсенала»
18:56 Хоккей Вячеслав Фетисов: Необходимо было принять решение об отмене чемпионата мира
18:46 Хоккей «Сочи» продлил контракт с нападающим Томилиным
18:36 Олимпиада Олимпийский комитет Бразилии призвал перенести Олимпийские игры
18:34 Хоккей ФХР: Понимаем необходимость отмены ЧМ-2020
18:22 Футбол Евсеев рассказал о положительных сторонах карантина
18:19 Футбол Игрок «Шальке» нарушил карантин
18:15 Хоккей Александр Кожевников – об отмене ЧМ по хоккею: Для телевидения вообще наступает кошмар
18:06 Футбол «Ислочь» обыграла «Неман»
18:01 Олимпиада Федерация легкой атлетики США призвала перенести Олимпиаду в Токио
17:44 Футбол Сергей Прядкин: Футбол – очень заразное увлечение
17:19 Хоккей Чемпионат мира по хоккею отменен
17:16 Футбол «Рома» заинтересована в приобретении экс-зенитовца Гарая
16:56 Лыжный спорт Шведские лыжники провели тайную гонку
16:35 Футбол «Витебск» обыграл «Городею» в чемпионате Белоруссии
16:26 Футбол «Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Байера»
16:10 Футбол Сергей Прядкин: Мечтаю о заработке наших клубов в 100 млн долларов в год
15:52 Футбол «Барселона» сохраняет интерес к Алабе
15:43 ММА Конор Макгрегор «избил» коронавирус (фото)
15:39 Футбол «МЮ» возобновил интерес к Годину
Скандал в Серпухове: все местные депутаты получали деньги от администрации города
Неделя в Удмуртии: коронавирус и всё о нём, отставка Прасолова и «замогильные» взятки
Коронавирус Daily-5. Что происходит в Омске
Неделя в Башкирии: вирус в головах, бизнес на бобах, паника в магазинах
Есть вода, да не та: что течет из казанских кранов?
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика