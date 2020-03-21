Евсеев рассказал о положительных сторонах карантина Главный тренер «Уфы» отметил уникальную возможность побыть со своими самыми близкими людьми.

Вадим Евсеев опубликовал в инстаграме сообщение, отметив, что у карантина есть не только отрицательные, но и положительные стороны:

«Из-за двухнедельного карантина, который ввели сейчас многие клубы РПЛ, в том числе и «Уфа», больше всего пострадали иностранные игроки и персонал, чьи семьи живут не с ними в России.

Им очень тяжело сейчас.

Бывает, что футболисты, закончив карьеру, разводятся. Потому что не привыкли столько времени проводить в семье, без сборов, матчей, тренировок.

Но карантин и пауза в чемпионате дали нам неожиданную возможность побыть со своими самыми близкими людьми. Которые тоже сейчас более свободны, чем обычно.

И совершенно неожиданно мы начали говорить о том, о чем говорили все реже, в нашей обычной суете. Не о делах, не о быте, а о нас самих, наших отношениях. Можно вспомнить то, что вроде уже забыл. А главное, обнять и понять, что ты счастлив».

Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. «Уфа» после 22 туров занимает девятое место, набрав 27 очков.