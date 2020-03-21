Федор Кудряшов: «Сочи» – пройденный этап, думаю только об игре за «Антальяспор» - Советский спорт
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21 марта 2020 20:43ФутболШарафудинов Виктор

Федор Кудряшов: «Сочи» – пройденный этап, думаю только об игре за «Антальяспор»

Защитник сборной России рассказал о жизни и футболе в Турции.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» защитник сборной России и турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов поделился впечатлениями об игре в чемпионате Турции:

«Карантин в Анталье есть. Все торговые центры, рестораны, кафе закрыты. Некоторые люди семьями остаются дома, но многие гуляют. Да, это затронуло всех, но здесь нет случаев заражения, тем не менее люди стараются соблюдать установленные правила. Единственное, нам в клубе запретили уезжать не только в другие страны, но и в соседние города.

До моего прихода «Антальяспор» не мог выиграть, чувствовалось психологическое напряжение. Но тренер поменял кое-что в тренировочном процессе, пришли новые ребята, и команда стала показывать более дисциплинированный футбол.

Не хотел бы оказаться сейчас в «Сочи»? Рад за «Сочи», за ребят, кто остался в команде. Практически вся команда осталась. Но это уже период, который прошел, и я думаю только об игре в нынешней команде.

Что касается 8-матчевой беспроигрышной серии «Антальяспора», то все равно чувствуется опасность. От зоны вылета всего 5 очков, нам некогда праздновать свои победы. Если говорить о Лукасе Подольски, то видно, что это человек с огромным опытом и привносит много позитива в команду. Хотелось бы отдельно сказать о том, какой коллектив именно здесь. Мне есть, с чем сравнить. В прошлом году я играл в более сильном клубе — «Истанбул Башакшекир». Так вот, «Антальяспор» на голову выше».

32-летний Кудряшов перешел в «Антальяспор» из «Сочи» в январе нынешнего года, заключив контракт на полтора года. С тех пор Федор сыграл 9 матчей в турецкой суперлиге, сделав 3 результативные передачи.

Чемпионат Турции в данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса. «Антальяспор» занимает 11-е место, набрав в 26 турах 30 очков.

Число заразившихся в стране составляет 670 человек. 9 человек скончались.

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