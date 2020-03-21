Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста покинул Италию Несмотря на то, что срок карантина не закончился, бразильцу разрешили улететь на родину.

Дуглас Коста покинул Италию, получив разрешение руководства «Ювентуса». Об этом сообщает Football Italia.

Хотя в туринском клубе коронавирусом заразились двое футболистов Даниэле Ругани и Блез Матюиди, уже несколько игроков покинули Турин до завершения срока 14-дневного карантина. Дуглас Коста – уже четвертый, кто так поступил. Ранее из Италии улетели аргентинец Гонсало Игуаин, босниец Миралем Пьянич и немец Сами Хедира.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду отправился из Турина в Португалию еще до того, как стало известно о заражении Ругани и Матюиди.