Малком: Возможно, я смогу вернуться в «Барселону» В прошлом году «Зенит» приобрел бразильца у каталонского клуба за 40 млн евро.

Атакующий полузащитник «Зенита» Малком в интервью La Vanguardia заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону»:

«Я очень хорошо ладил с Эрнесто Вальверде, он хороший тренер и хороший человек. Он никогда не объяснял, почему игрок не выходил на поле, но меня это не беспокоило, потому что мы профессионалы, здесь так принято. Я никогда не переставал работать на тренировках, и когда он давал мне игровое время, я хорошо играл и помогал команде.

Никогда не знаешь, что будет дальше. Возможно, я смогу вернуться в «Барселону», был бы этому рад. Но сейчас мои мысли с «Зенитом». Когда поступило предложение от «Зенита», я согласился не раздумывая, потому что команда играет в еврокубках. Хочу выиграть с «Зенитом» все титулы».

Из-за травмы бедра 23-летний бразилец сыграл лишь 5 матчей в РПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

В «Барселоне» Малком провел сезон-2018/19 после перехода из французского «Бордо». В 24 матчах за сине-гранатовых он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.