Паоло Мальдини и его сын Даниэль заразились коронавирусом - Советский спорт
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21 марта 2020 23:18ФутболШарафудинов Виктор

Паоло Мальдини и его сын Даниэль заразились коронавирусом

Эту информацию официально подтвердил сайт «Милана».

Технический директор итальянского «Милана» Паоло Мальдини сдал положительный тест на COVID-19. Опасная инфекция была обнаружена и у его сына Даниэля, который выступает за молодежную команду красно-черных.

51-летний Паоло Мальдини контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом, а затем обнаружил у себя симптомы заболевания. Инфекция обнаружена и у 18-летнего Даниэля Мальдини, который 2 февраля дебютировал в серии А, сыграв одну минуту в домашнем матче «Милана» против «Вероны» (1:1).

Сообщается, что и Паоло и Даниэль в данный момент чувствуют себя хорошо и две ближайшие недели проведут дома на карантине, избегая контактов с другими людьми.

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