У еще одного футболиста «Айнтрахта» обнаружили коронавирус Имена заразившихся игроков франкфуртский клуб не разглашает.

Официальный твиттер клуба немецкой бундеслиги «Айнтрахта» сообщил, что в команде зафиксирован второй случай заражения COVID-19.

После того, как в середине минувшей неделе тест одного из футболистов фракфуртского клуба дал положительный результат, обследование прошла вся команда. У 23 игроков результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными.

В клубе был введен двухнедельный карантин.