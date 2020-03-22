«Арсенал» готов продать Мхитаряна в «Рому» за 25 миллионов евро - Советский спорт
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22 марта 2020 08:34ФутболКорегин Владислав

«Арсенал» готов продать Мхитаряна в «Рому» за 25 миллионов евро

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, арендованный у «Арсенала» прошлым летом, может стать полноценным игроком римского клуба.

По информации Corriere dello Sport, в случае, если итальянская команда будет заинтересована в полноценном трансфере 31-летнего хавбека «канониры» готовы продать своего игрока за 25 миллионов евро.

Отмечается, что подобная сумма может стать проблемой в переговорах между клубами, так как римляне надеются купить Мхитаряна за меньшую цену. В противном случае, команда обратит внимание на других футболистов на трансферном рынке.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел за римский клуб 17 поединков, забив шесть голов и отдав четыре ассиста.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице серии А, набрав 45 очков в 26 встречах.

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