«Лион» пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом - Советский спорт
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22 марта 2020 09:51ФутболКорегин Владислав

«Лион» пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Пресс-служба «Лиона» сообщила о том, что клуб сделал пожертвования в размере 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.

Отмечается, что средства были переведены в городскую больницу для закупки медицинского оборудования и новых респираторов.

13 марта стало известно о том, что чемпионат Франции был приостановлен из-за коронавируса. Матча национального первенства возобновятся не раньше 15 апреля.

«Лион» занимает седьмое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 40 очков после 28 туров.

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