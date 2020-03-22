«Лион» пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом Пресс-служба «Лиона» сообщила о том, что клуб сделал пожертвования в размере 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.

Отмечается, что средства были переведены в городскую больницу для закупки медицинского оборудования и новых респираторов. 13 марта стало известно о том, что чемпионат Франции был приостановлен из-за коронавируса. Матча национального первенства возобновятся не раньше 15 апреля. «Лион» занимает седьмое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 40 очков после 28 туров. L’@OL contre le #COVID19 ⤵️

Sur les 300 000 € mobilisés par le Club pour répondre à la crise sanitaire, 150 000 € seront attribués aux @CHUdeLyon pour acheter du matériel et des équipements afin de soigner les malades, et notamment l’achat de 10 respirateurs supplémentaires 🏥 pic.twitter.com/bmL9kCOJGK — OL Fondation (@OLfondation) March 21, 2020