Фабио Капелло: Очень важно подписывать игроков, которые делают разницу на поле Бывший главный тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло поделился мнением по поводу влияния на игру команды таких футболистов, как Криштиану Роналду и Лионель Месси.

– Когда я работал на телевидении, я всегда говорил: если вы хотите победить «Реал», то должны забивать как минимум дважды, потому что Криштиану однозначно забьет один. То же самое касается и Месси в «Барселоне». Поэтому очень важно подписывать игроков, которые делают разницу, потому что когда ты надеваешь футболку «Реала» или «Барселоны», это может сильно давить. Если у тебя нет большого мастерства, у тебя не получится, ты потеряешься, – цитирует Капелло AS.

Напомним, что Роналду выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год. Он сыграл в 438 матчах, забил 450 голов и отдал 131 ассист. Вместе с командой Криштиану стал двукратным чемпионом Испании, а также четырехкратным обладателем Лиги чемпионов.

Что касается Месси, то 32-летний аргентинец является воспитанником академии «Барселоны». В 2005 году он дебютировал за взрослую команду. С тех пор он провел 718 поединков, отметившись 627 забитыми мячами и 261 результативной передачей. Он является десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.