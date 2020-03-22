Александр Тарханов: Для людей с онкологией коронавирус не самая страшная угроза Количество пострадавших от пандемии увеличивается с каждым днем.

Вице-президент «Пюника», известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о распространении коронавируса.

«Когда такая эпидемия, лучше взять паузу и потом продолжить играть. В Италии и Китае коронавирус серьезно ударил. Вообще, от гриппа больше болеют. А если взглянуть на онкологию? От нее умирает больше всего людей. А здесь всего лишь коронавирус. Я каждый год прохожу обследование, вижу ситуацию, сколько людей лечатся, умирают. Вот с чем надо бороться. Для людей с онкологией коронавирус не самая страшная угроза, поверьте», - цитирует Тарханова «РИА Новости».

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 270 тыс. человек, около 11 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.