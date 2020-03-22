Спортивный директор «Байера» – о продлении контракта с Арангисом: Игрок настроен позитивно Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес рассказал о ситуации с возможным продлением трудового соглашения с полузащитником команда Чарлесом Арангисом.

– К сожалению, из-за ситуации c COVID-19 переговоры прекратились. Тем не менее, Чарли настроен позитивно, – приводит слова спортивного Рольфеса Bild.

Напомним, что Арангис выступает в команде с августа 2015 года. С тех пор он провел в клубе 130 матчей, забил 12 голов и отдал 23 ассиста.

Действующее соглашение 30-летнего чилийца рассчитано до 30 июня 2020-го.

«Байер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 47 очков после 25 туров.